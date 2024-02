E' Yann Sommer il volto dell'edizione del Matchday Programme nerazzurro dedicata ad Inter-Atletico Madrid. L'esperto portiere svizzero si racconta a tutto tondo, spiegando anche cosa vuol dire per lui indossare la maglia dell'Inter: "L’Inter ha avuto tantissime leggende, da Julio Cesar a Ronaldo, Zanetti, Cambiasso, Baggio, una lunga serie di grandissimi giocatori. Indossare questa maglia mi rende orgoglioso, significa far parte di un grande Club e posso solo dare tutto me stesso per vincere insieme".

Tra le curiosità da scoprire sulla vita del portiere nerazzurro c’è anche un soprannome in lingua spagnola impresso anche sui guanti:

"Il mio soprannome è “Verano”, in spagnolo significa estate, da “Summer” in inglese. Quando giocavo al Basilea c’erano molti argentini e mi chiamavano così, adesso infatti sui miei guanti c’è scritto “Verano”. La cucina italiana mi piace, tra i miei piatti preferiti ci sono un buon piatto di pasta o una pizza. Se parliamo di sport oltre al calcio seguo molto il basket e il tennis. L’idolo? Roger Federer, uno degli sportivi migliori al mondo, siamo molto orgogliosi di lui".

