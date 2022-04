Inizia con qualche difficoltà la trasferta di Bologna, gara valida per il recupero della 20esima giornata, alla quale non potrà partecipare il capitano Samir Handanovic, costretto al forfait per via di una contrattura dell'obliquo esterno dell'addome. Difficoltà che però non dovrà togliere smalto e grinta all'Inter di Inzaghi per un match così importante come spiega Milan Skriniar a Inter TV, prima del fischio d'inizio: "Ogni partita vale tre punti però oggi possiamo riprenderci il primo posto dopo un periodo non facile e dobbiamo entrare con la motivazione giusta per portare a Milano questi tre punti fondamentali".

Come si affronta un attaccante come Arnautovic?

"È un giocatore forte, molto fisico, dobbiamo stare attenti, dobbiamo difendere bene ed entrare con la motivazione giusta. È questo il nostro obiettivo".