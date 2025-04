Si avvicina il rientro in campo di Mehdi Taremi, che dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi tra la partita col Cagliari di sabato prossimo e quella col Bayern Monaco di Champions League in programma a metà della prossima settimana. A confermare le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore è il suo agente, Federico Pastorello, che su Instagram ha scritto 'Presto di nuovo in squadra" a corredo di una foto che lo ritrae con l'attaccante iraniano, assistito della sua scuderia.

