Dopo essere uscita da un ultimo turno contraddistinto da una marea di polemiche, l'AIA comunica la lista degli arbitri per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Tutti i fari sono puntati sull'Allianz Stadium di Torino, dove domenica sera andrà in scena la sfida tra Juventus e Inter: la sempre accesa sfida tra bianconeri e nerazzurri è stata affidata a Maurizio Mariani di Aprilia, con Giallatini e Colarossi in qualità di assisenti e Zufferli come quarto uomo. In sala VAR si accomoda Paolo Silvio Mazzoleni con Marco Di Bello nelle vesti di AVAR. L'altra grande sfida di giornata, quella tra Lazio e Napoli, sarà invece diretta da Davide Massa.

Ecco il quadro completo:

BOLOGNA – TORINO Venerdì 14/02 h.20.45

FABBRI

MONDIN – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 15/02 h.15.00

MARCHETTI

VECCHI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: GUIDA

AVAR: MANGANIELLO

LAZIO – NAPOLI Sabato 15/02 h.18.00

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA

MILAN – H. VERONA Sabato 15/02 h.20.45

FOURNEAU

BINDONI – TEGONI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – COMO h.12.30

PICCININI

ZINGARELLI – D’ASCANIO

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

MONZA – LECCE h.15.00

COLLU

LO CICERO – RICCI

IV: ARENA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – EMPOLI h. 15.00

DOVERI

DEI GIUDICI – NIEDDA

IV: GIUA

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

PARMA – ROMA h. 18.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI M.

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

GENOA – VENEZIA Lunedì 17/02 h. 20.45

MARINELLI

PASSERI – CAPALDO

IV: PERRI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI

