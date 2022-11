Sono stati designati gli arbitri per la 14esima giornata del campionato di Serie A, in programma tra domani e giovedì. Per Inter-Bologna, sfida in programma mercoledì sera a San Siro, è stato scelto Andrea Colombo, 32enne arbitro comasco, che sarà assistito da Vivenzi e Zingarelli con Sacchi nelle vesti di quarto uomo. Nella sala VAR di Lissone ci sarà invece Paolo Mazzoleni, coadiuvato da Di Martino.

Questo il quadro completo delle designazioni:

NAPOLI – EMPOLI Martedì 08/11 h. 18.30

PAIRETTO

GALETTO – DI GIACINTO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – UDINESE Martedì 08/11 h. 18.30

PICCININI

SCARPA – CECCON

IV: GUALTIERI M.

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

CRMONESE – MILAN Martedì 08/11 h. 20.45

RAPUANO

VALERIANI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

LECCE – ATALANTA h. 18.30

AURELIANO

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: PATERNA

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

SASSUOLO – ROMA h. 18.30

AYROLDI

BOTTEGONI – LIBERTI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO