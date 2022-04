Momento particolarmente felice per Sergio Gomez, esterno spagnolo dell'Anderlecht protagonista con la maglia dei Blanc et Mauves e con la Nazionale Under 21 che ha conquistato il pass per gli Europei grazie alla vittoria per 3-2 sulla Slovacchia. Prestazioni importanti che hanno catapultato diversi club europei sulle sue tracce, tra questi anche l'Inter. Anche se, nel corso di un'intervista a Cadena Ser, il diretto interessato getta acqua sul fuoco: "Sono concentrato sugli ultimi mesi che mi restano. Mi sto concentrando sulla Nazionale, sul club e approfitto di tutte le occasioni. Non so niente, davvero".

Gomez è prodotto del vivaio del Barcellona, ma pondererebbe l'idea di tornare in blaugrana? "Non si sa mai come sarà il futuro, ma non sarebbe male tornare in quella che è stata la mia casa per otto anni. Mi hanno aiutato molto come giocatore e come persona. Sono molto grato al club". Una battuta anche sul suo ruolo in campo: "Per tutta la vita ho giocato nelle posizioni arretrare e questo non è mai stato dimenticato. Da terzino quest'anno ho iniziato molto bene e ho acquisito molta fiducia all'inizio. La verità è che sono un giocatore versatile che può adattarsi a qualsiasi situazione, l'importante è aiutare la squadra ed è quello che faccio".