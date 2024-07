Conferenza stampa di presentazione per il nuovo attaccante dell'Empoli Sebastiano Esposito, giunto in prestito dall'Inter dopo l'esperienza alla Sampdoria. Il classe 2002 esprime la sua soddisfazione per l'approdo in biancoazzurro: "Io sono felicissimo di essere qua, mi è stata data una grande opportunità. Questo è il primo anno in A, spero di fare bene. La trattativa è durata così tanto perché insieme al mio agente Mario Giuffredi ci abbiamo pensato, poi in una cena mi ha portato tutte le possibilità e ho scelto Empoli. Ringrazio i tifosi della Sampdoria per l'anno scorso, con Pietro Accardi c'è stato solo un colloquio ma io avevo già accettato l'Empoli".

Che step è per te Empoli?

"Per me Empoli è un gradino superiore con cui posso raffrontarmi alla Serie A. Col mio procuratore ne avevamo parlato spesso, sono felicissimo di essere qua perché posso confrontarmi con tanti ottimi giocatori".

Obiettivi personali?

"Obiettivi personali me ne pongo pochi, preferisco raggiungere la salvezza, poi se vengono i gol tanto meglio".

Come sta andando la preparazione? Che tipo di giocatore di definiresti

"I carichi sono molto alti, ci stiamo impegnando e stiamo lavorando tanto. Sono un calciatore offensivo con buona tecnica, poi starà a voi giudicare le mie prestazioni".

