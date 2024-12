Sebastiano Esposito non si ferma più. Dopo aver trascinato l'Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia con un gol e il rigore decisivo nella lotteria dopo i supplementari con la Fiorentina, oggi l'attaccante di proprietà dell'Inter ha messo a referto la prima doppietta in Serie A nella larga vittoria sull'Hellas Verona. Colpito da Espo due volte nel giro di 4': al 16', il classe 2002 ha sbloccato il risultato con una buona dose di fortuna grazie alla deviazione di Magnani, poi si è ripetuto per il 2-0, tutto di sua proprietà con un bel tiro a beffare sul primo palo Montipò. I toscani hanno triplicato il vantaggio con Liberato Cacace al 32', prima di incassare la rete illusoria dei padroni di casa con Casper Tengstedt al 35'. Infatti, sette giri d'orologio più tardi Lorenzo Colombo ha fissato definitivamente il risultato sul 4-1.

