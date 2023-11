Il nome nuovo annotato sui taccuini degli uomini mercato dell'Inter è quello di Muhammed Damar. Il club nerazzurro, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sta facendo seguire dai suoi scout il baby talento tedesco (con passaporto turco) classe 2004.

Dama si trova attualmente in prestito all'Hannover ma il suo cartellino è di proprietà dell'Hoffenheim, club con cui è legato da un accordo fino al 2026. Il centrocampista offensivo piace per le doti tecniche, come l'utilizzo indifferente di entrambi i piedi e la grande abilità nei calci piazzati, ma anche per le caratteristiche fisiche (l'altezza è di 185 cm).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!