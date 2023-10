Nicolò Fagioli è stato già ascoltato dalla Procura Federale della FIGC nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino in cui è coinvolto per aver scommesso su piattaforme online illegali. Come riportato dall'Ansa, l’indagine della giustizia sportiva sarebbe già in dirittura di arrivo. L'ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva già ricevuto la segnalazione dal magistrato che conduce l’inchiesta e aperto a sua volta un fascicolo a carico del calciatore.