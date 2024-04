Lo scarso impiego nelle ultime partite ha fatto scattare l'allarme intorno a Mehdi Taremi, che per qualche organo di informazione starebbe pagando la decisione di trasferirsi all'Inter a parametro zero al termine di questa stagione. Interpellato sull'argomento dopo la vittoria per 1-0 contro il Vitoria, l'allenatore dei Dragoes, Sergio Conceiçao, ha fatto chiarezza: "Taremi è un'opzione, probabilmente potrebbe esserlo nella prossima, dipende dal suo stato fisico, da come è tornato dalla Nazionale, da come sta lavorando e sto prestando attenzione a questo. Ho visto e letto che Taremi ha svolto altre visite mediche e che sono triste per lui. No, non sono triste per nessuno. Ha un contratto fino a giugno e fino a giugno è un giocatore del Porto e conto su di lui, come conto su tutti gli altri che se ne sono andati nei miei sette anni qui. Non c'è controversia. È una questione di forma, di lavoro di qualità e avrà le sue opportunità fino alla fine della stagione. Credo che giocherà, perché è un giocatore di estrema qualità e può aiutarci".