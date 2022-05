Avversario del Milan all'ultima giornata di campionato, il Sassuolo potrebbe diventare l'ultimo arbitro per l'assegnazione dello scudetto. Uno scenario che è ben noto a Giovanni Carnevali, che ha scherzato così a DAZN a margine della cena di gala dela Lega Serie A: "Non ne ho parlato con Marotta, poi qui trovo gente dell'Inter e del Milan che mi dice 'mi raccomando'. Non so da che parte devo girarmi", dice ridendo l'amministratore delegato dei neroverdi.