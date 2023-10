Il Comune di Milano è pronto a presentare ricorso contro il vincolo preannunciato dalla Sovrintendenza, che scatterà nel 2025, relativamente al secondo anello dello stadio di San Siro, per evitare che sia Inter che Milan possano lasciare il Meazza. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Giuseppe Sala, che, nel corso di una commissione consiliare sul tema San Siro, ha dichiarato: "Sul vincolo il nostro orientamento è quello di ricorrere contro il parere del Ministero della Cultura, che cita la sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello. In tal senso stanno lavorando i nostri uffici e l’avvocatura. Segnaleremo poi a governo e Corte dei Conti che c’è un danno economico per il Comune e quindi per i contribuenti milanesi a causa di questo vincolo, che per mia opinione è assurdo. Questo vincolo è un forte nocumento ai valori patrimoniali del Comune di Milano e quindi dei milanesi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!