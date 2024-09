Lo scenario che emerge dopo l'incontro odierno tra le due società e la Soprintendenza dei beni culturali a proposito del vincolo sul secondo anello di San Siro che non diverrebbe automatico in caso di cessione a privati dell'impianto può fare il gioco di Milan e Inter. Che secondo quanto riportato da Il Giorno, hanno in mente per l'attuale Giuseppe Meazza un progetto che tenga il secondo anello in piedi ma solo in parte, in modo da poter realizzare il Museo delle due squadre, negozi, altre zone commerciali oltre a campi per il calcio giovanile e femminile dove c’è l’attuale stadio. In pratica, lo schema nuovo stadio con un Meazza in parte demolito e riconvertito ad altre funzioni.

