Nuovo intervento del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sulla questione ormai annosa dello stadio nuovo di Inter e Milan e del futuro di San Siro: "Se ci sono privati pronti a investire un miliardo per ammodernare, abbellire e portare sicurezza in quartiere complicato, io firmerei al volo. Poi allo stadio ci vado da 40 anni e sono affezionato, ma tutte le città europee hanno uno stadio moderno e sicuro. Spero che anche Milano e Roma possano dotarsene, altrimenti vorrà dire che andrò a tifare Milan a Sesto San Giovanni. L'importante è non andare avanti con questo balletto per anni perché è stucchevole. E chi dice no vada a spiegare ai cittadini di San Siro dove vanno a trovare i soldi per riqualificare il quartiere", le sue parole a margine di un presidio della Lega riguardante la chiusura degli uffici anagrafe a Milano.