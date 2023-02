Matteo Salvini, politico e noto tifoso del Milan, continua con la scaramanzia in vista del derby di domani in programma a San Siro tra Inter e Milan. "Domani c’è il derby che vedrà sicuramente l’Inter vincerà. Questo è scontato, non c’è neanche partita - le sue parole in un comizio a Rho -. Lo dico da milanista, auguri a tutti gli interisti, veramente è il vostro momento, godetevela".