"Noi fratelli tendiamo sempre a guardarci a vicenda, io ero già contentissimo e tranquillo dopo il gol di Sebastiano (in Cagliari-Empoli, ndr) di venerdì. È una grande soddisfazione vedere un fratello che sta bene". Parola di Salvatore Esposito, protagonista di una chiacchierata con Cronache di Spogliatoio al fianco del terzo fratello Francesco Pio, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito allo Spezia.

"Per i nostri genitori è stata un'emozione grandissima, ma anche per noi ragazzi. Siamo una famiglia unita, speriamo di vivere altri weekend così - dice il centrocampista, commentando il fatto che tutti e tre i fratelli siano andati in rete -. Rosico tantissimo quando criticano mio fratello, l'anno scorso ho accusato molto questa cosa. Non la si può vivere come per un altro compagno di squadra. Siamo sempre i nostri primi tifosi. Quando Pio fa gol non è solo soddisfazione, ma proprio una spinta in più per fare bene. A maggior ragione per Pio che è un attaccante".

