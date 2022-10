Giuseppe Sala , sindaco di Milano , si è detto "fiducioso" circa il buon esito della procedura verso il via libera alla costruzione da parte di Inter e Milan di un nuovo stadio a San Siro. Contemporaneamente ha invitato eventuali soggetti interessati a prendere in gestione il Meazza per almeno dieci anni, evitando così la demolizione, a farsi avanti con un progetto preciso: "Io sono troppo abituato a affrontare le cose tecnicamente, la questione è che San Siro verrà utilizzato fino al 2027 - ha puntualizzato a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Reale -. Se chi è interessato mi fa una proposta, non mi manda una lettera generica, ma mi dice che ‘noi dal 2028 o dal 2038 lo prendiamo a queste condizioni’, allora se ne parla. Però è chiaro che non è che possiamo tenerlo aperto per tre anni. Bisogna fare un tema di programmazione e bisogna sapere che un contratto che si fa adesso entra in funzione nel 2028, quindi tempi lunghissimi. Ma se c’è un reale interesse, se ne parla".

Da qualche giorno è cominciato il dibattito pubblico, che Sala definisce così: "Non è uno scherzo, è un procedimento normato a livello nazionale e quindi io penso che ne vengano fuori dei suggerimenti. Il dibattito pubblico non è uno scherzo né una perdita di tempo perché noi dovremmo, rispetto alle istanze che stanno venendo fuori perché i miei partecipano e so, o accoglierle o oppure se non le accogliamo spiegare il perché. Quindi è un lavoro molto tecnico, credo che anche dopo questo passaggio toccherà a noi, la Giunta dovrà dire bene si può andare avanti oppure no".

Quanto al fatto che l’Inter sia stata messa in vendita, secondo le ultime indiscrezioni stampa, per Sala non è un problema, come peraltro ha fatto capire chiaramente anche l'ad nerazzurro Alessandro Antonello: "Probabilmente potrebbe dare maggior sicurezza per il futuro, nel senso che se fosse una proprietà solida, stabile... Ma in questo momento capisco le difficoltà di Zhang. Credo che poi alla fine lo si debba anche ringraziare, non lo dico da tifoso ma da sindaco, perché ha preso l’Inter in un momento difficile e ha messo tanto fondi. Però in questo momento se ha intenzione di vendere vuol dire che vede difficoltà in prospettiva, quindi potrebbe anche essere una buona cosa. Con ciò credo che Zhang fino ad oggi abbia comunque fatto il bene dell’Inter".