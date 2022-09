Walter Sabatini si sofferma a parlare di Kristjan Asllani, sottolineando per DAZN quella che a suo dire è una caratteristica importante del giovane centrocampista dell'Inter: "L'immediatezza, è un calciatore che ha sempre una soluzione immediata da proporre. Magari anche interlocutoria, ma ce l'ha". Lo sguardo dell'ex dirigente nerazzurro si amplia poi sulla situazione dell'Inter alla vigilia della gara contro la Roma: "È una gara da 'per chi suona la campana', non per la classifica ma per la situazione delle squadre. Henrikh Mkhitaryan sarà teso e lo sarà soprattutto Edin Dzeko".

Si parla anche della posizione del tecnico Simone Inzaghi: "L'ho avuto alla Lazio, era un rompiscatole mai visto perché faceva già l'allenatore in campo: parlava con tutti, chiedeva di fare le cose a tutti, sempre in maniera propositiva. Ha fatto molto bene da tecnico, la sua Lazio giocava un calcio strepitoso. L'Inter chiede altro, poi alla Lazio c'è un presidente particolare ma che fa lavorare gli allenatori in tranquillità come Claudio Lotito. Bisogna dare tempo a Inzaghi e capire di cosa ha bisogno l'Inter a gennaio, perché servirà qualcosa anche se non so cosa; a questo penseranno Beppe Marotta e Piero Ausilio".