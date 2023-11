Il momento d'oro di Matteo Darmian verrà suggellato dal rinnovo con l'Inter. Ne è sicuro Fabrizio Romano, che su Twitter assicura che l'accordo con il difensore "sarà in ogni caso prolungato fino a giugno 2025: l'attuale contratto scade nel 2024 ma è inclusa un'opzione di prolungamento - si legge -. L'Inter vuole che Darmian resti e faccia parte della rosa per la stagione 2024/2025, lui vuole lo stesso".

️ Matteo Darmian’s contract will be extended until June 2025 in any case — current deal expires in 2024 but there’s an option to extend included.



Inter want Darmian to stay and be part of 2024/2025 squad, he wants the same. pic.twitter.com/e9KA5qWKvV