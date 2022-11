Le voci di mercato che lo vogliono lontano dall'Inter non cambiano il focus di Robin Gosens. Il tedesco, non convocato dalla Germania per il Mondiale, si gode ora qualche giorno di stacco prima di tornare a lavoro agli ordini di Inzaghi: "A presto!" il messaggio pubblicato su Instagram dall'ex Atalanta, accompagnato da un tag dedicato al club nerazzurro. Un indizio, forse, sulle sue intenzioni per l'immediato futuro.