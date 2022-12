Ci ha messo 86 minuti per sbloccarsi, ma Romelu Lukaku ha lasciato il terreno di gioco con un sorriso stampato in faccia grazie alla rete siglata nell'amichevole tra Reggina e Inter. Big Rom ha raccolto un pallone vagante in area di rigore e l'ha scaraventata in porta, dopo una partita di lotta e sacrificio, condita anche da un palo colpito nel primo tempo. L'attaccante belga è stato poi richiamato in panchina da Inzaghi.