In un'intervista rilasciata a DSports Noticias Lite, Alvaro Recoba ha dedicato spazio al ricordo dei suoi undici anni in nerazzurro, un periodo molto lungo e ricco di soddisfazioni: "Per rimanere in campionato, devi competere e avere qualità. Poi devi essere forte mentalmente perché è difficile rimanere in una squadra così grande. Voglio dire, sono pochi i giocatori che sono riusciti a essere titolari per così tanti anni. Ti faccio un esempio tra tutti: Javier Zanetti".

Il Chino si è poi soffermato sull'Inter di oggi elogiando il lavoro di Simone Inzaghi: "Ha continuità, gliel'ha data la società e, guardandola dall'esterno, vedo una grande leadership nel gruppo. Mi identifico molto con loro perché sono una squadra che pensa sempre a segnare un gol all'avversario, che attacca sempre. E hanno fatto qualcosa di molto buono. Forse ci sono altre squadre che hanno anche molti più nomi, che investono di più, ma l'Inter gioca bene".

