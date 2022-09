Radio 105 sceglie l’Inter per consolidare ulteriormente la propria presenza nel mondo del calcio: il grande marchio dell’universo media sarà infatti Official Radio dei nerazzurri per le prossime due stagioni.

In occasione di tutte le partite casalinghe, Radio 105 sarà presente allo stadio di San Siro con un esclusivo dj set. Musica e animazione della nota radio scalderanno così l’atmosfera del pre-partita e dell’intervallo, andando ad arricchire la proposta di stadium entertainment del Club nerazzurro.