Lobotka c'è, ma non si vede. Nel senso che torna tra i convocati, però non partirà dall'inizio. Questa la rivelazione della Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista slovacco ha smaltito definitivamente l'infortunio muscolare patito in nazionale nell'ultima sosta, ma ovviamente non è ancora al massimo visto il lungo stop: il sospetto della rosea è che possa iniziare dalla panchina, lasciando inizialmente ancora il posto a Gilmour che comunque offre garanzie maggiori.

Conte, dunque, riproporrà la stessa formazione che ha già sbancato Milano contro il Milan. Ma tutto si deciderà nell'ultima seduta di oggi. Per ora in porta va Meret e davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay in mezzo; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia in attacco.

