Oggi, alle 17.30, in diretta su Radio TV Serie A con RDS, si alzerà il velo sul programma completo della 34esima giornata del campionato. Un appuntamento da non perdere soprattutto per i tifosi dell'Inter, che finalmente scopriranno la data e l'orario del match casalingo contro il Torino, quello in cui la squadra di Simone Inzaghi potrebbe festeggiare lo scudetto della seconda stella in un San Siro tutto nerazzurro.

