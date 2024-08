Il Paris Saint-Germain ha aperto la sua stagione in casa piegando il Montpellier con un 6-0 reboante. Una prestazione che, ovviamente, ha fatto gonfiare il petto a Luis Enrique, che sembra sempre avere più in mano lo spogliatoio tanto da fare scelte tranchant come escludere dal progetto gente come Milan Skriniar: "Se sono soddisfatto di questo festival offensivo? Sono molto felice anche della fase difensiva, è stata la serata perfetta - le parole del tecnico spagnolo in conferenza stampa -. Il nostro ritorno al Parco dei Principi, davanti ai tifosi, è stato completo, in attacco e in difesa. Il risultato sembra dimostrare la nostra superiorità e così è stato, ma per me il Montpellier ha difeso bene, come unità. Ma siamo in stato di grazia, è difficile giocare contro di noi, con il nostro flusso attuale. Hanno avuto la sfortuna di incontrarci. Sono molto felice. E' la prima partita casalinga, quindi volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi".