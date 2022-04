Anche per la stagione 2020/21 il Covid ha pesato sui premi UEFA incassati dai club per la partecipazione alle coppe europee. Secondo dati ufficiali dell’organo di governo del calcio europeo visionati da Calcioefinanza.it , tra Champions League ed Europa League la UEFA ha tagliato quasi 90 milioni di euro di distribuzione alle società. Nel complesso, i premi effettivamente erogati ai club per la scorsa stagione calcistica ammontano a poco più di 2,45 miliardi di euro. Ben 1,91 miliardi di euro sono stati distribuiti alle squadre che hanno preso parte alla Champions League, mentre 540 milioni di euro circa sono andati ai club che hanno partecipato all’Europa League.

Per quel che riguarda la Champions, i premi ufficiali dicono che la Juventus ha incassato 82,897 milioni di euro, seguita dalla Lazio con 53,536 milioni. Al terzo posto l’Atalanta, che ha raggiunto quota 50,685 milioni di euro. Chiude l’Inter con 49,303 milioni di euro a causa della precoce eliminazione nella fase a gironi del torneo. Per quanto riguarda i tagli a causa dell’emergenza Coronavirus, la pandemia ha pesato per 9,7 milioni di euro nel complesso sui quattro club italiani in Champions. Si va dai 3,4 milioni tolti alla Juventus ai 2 milioni per l’Inter, con Atalanta e Lazio ferme rispettivamente a poco più di 2 milioni e 2,2 milioni di euro.