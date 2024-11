"Un risultato del genere è inaccettabile". Non ha usato mezzi termini Piotr Zielinski, capitano della Polonia nel match di ieri di Oporto, nel commentare ai microfoni di TVP Sport il pesante 5-1 subito dalla Nazionale di Michal Probierz dal Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao. "È stata la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere. È difficile da spiegare. E dire che il primo tempo è stato positivo, abbiamo avuto anche diverse occasioni da gol. Con un rivale del genere, però, se non sfrutti le opportunità vieni castigato".

Il centrocampista dell'Inter individua la chiave di volta dell'incontro: "Purtroppo abbiamo iniziato male nel secondo tempo. Hanno segnato un gol in contropiede e da quel momento hanno fatto ciò che volevano e hanno segnato quattro gol. Questo non può succedere. Il primo tempo ha dimostrato che possiamo giocare bene contro un avversario così forte. Successivamente, però, abbiamo dato loro troppo spazio e libertà e questo a loro piace. Sappiamo che tipo di giocatori ha il Portogallo. A loro piace avere la palla. Comunicano molto bene in campo. Questi blackout sono spesso causati dalla qualità dell'avversario, ma nel primo tempo ne abbiamo avuti molti meno e sembrava andare tutto bene. Abbiamo creato situazioni pericolose. Avrebbe dovuto essere così nel secondo tempo, ma è stato completamente diverso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!