A margine dell'annuncio della lista dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar, il ct della Nazionale polacca Czesław Michniewicz ha svelato un retroscena su Robert Lewandowski, la punta di diamante della sua selezione: "Quando abbiamo parlato di recente, mi ha raccontanto di essere rimasto molto deluso e sconvolto dal fatto che non sia riuscito a raggiungere la qualificazione agli ottavi di Champions League col Barcellona. Tuttavia, non era frustrato. Mi ha chiamato dopo la sconfitta con il Bayern e il discorso è passato subito alla Nazionale. Mi rende felice che viva questo momento. Ha esperienza e sa perfettamente di cosa ha bisogno".