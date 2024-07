Ufficiale il tutto esaurito all'Arena Garibaldi per l'amichevole del prossimo 2 agosto tra Pisa e Inter. Scaduta la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione nei settori casalinghi, ma anche per i possessori delle tessere di fidelizzazione interiste in Curva Sud, ieri sono stati esauriti, in circa mezz’ora, tutti i rimanenti 2,500 posti a disposizione. Saranno quindi in circa 10 mila ad assistere ufficialmente al match tra le squadre allenate dai due fratelli Inzaghi, come riporta La Nazione.

