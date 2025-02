Accade l'incredibile al Picco di La Spezia, dove la formazione locale riesce a strappare un 2-2 al Palermo nei minuti di recupero della partita, quando i rosanero, arrivati al novantesimo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Filippo Ranocchia e Matteo Brunori, pregustavano l'arrivo di tre punti molto importanti. E invece, a ridosso del gong la formazione di Luca D'Angelo confeziona uno scherzetto clamoroso ai rosanero: al 92esimo, è Francesco Pio Esposito a riaprire i giochi con un colpo di testa da distanza ravvicinata; tre minuti dopo, arriva il pareggio per opera di Giuseppe Aurelio, elemento arrivato in Liguria proprio dal club siciliano.

Lo Spezia non riesce ad avvicinare il Pisa, sconfitto ieri dal Cittadella, rimanendo al terzo posto della graduatoria della Serie B a 49 punti; pari che brucia per il Palermo, ora nono in classifica a quota 31 punti.

