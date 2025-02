Il Parma cambia strada: dopo la sconfitta interna con la Roma, che ha fatto precipitare i ducali in classifica, la dirigenza emiliana ha dato il benservito a Fabio Pecchia, tecnico artefice della promozione in Serie A della scorsa stagione. E adesso, è caccia al sostituto che avrà il fatidico compito di guidare i gialloblu nella corsa per la salvezza: secondo Sportitalia, tra i primi nomi ad essere stati contattati dal Parma c'è Cristian Chivu, ex difensore dell'Inter ed allenatore della Primavera nerazzurra.

Ma non solo il rumeno è entrato nella lista dei contatti: Calciomercato.com aggiunge infatti che tra i possibili candidati figurano anche i nomi di Igor Tudor, Andrea Pirlo e Davide Ballardini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!