Intervenuto ai microfoni di 'Stadio Aperto' sulle frequenze di TMW Radio, l'ex amministratore delegato e direttore generale dell'Inter Ernesto Paolillo ha parlato anche delle nuove riforme legate al Fair Play Finanziario promosse dalla UEFA, per poi concentrarsi anche sul tema delle plusvalenze: "Il mio giudizio sulle riforme portate avanti dalla Uefa è assolutamente negativo, perché non si è ammodernato il sistema con regole giuste. L’esperienza di questi anni di financial fairplay aveva evidenziato problematiche che potevano essere risolte. Invece si è creato un palliativo a favore di chi non riesce a far quadrare i conti o che non si impegna nel farlo. Si è data la possibilità di aumentare le perdite e basta, tutto questo non rende la sfida sportiva equa".

La UEFA, pur rifuggendo l’ipotesi Superlega, sembra stia andando verso quella direzione.

"Assolutamente sì. In UEFA si sono spaventati dall’ipotesi Superlega e per evitare questo si è dato un contentino alle big che volevano andare fuori dalla UEFA e si sono traditi gli interessi del calcio generale. La UEFA si è inchinata a chi voleva la Superlega".