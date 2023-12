"Carboni invece è un gioiello che va messo dentro piano piano. Ha mentalità, qualità e caratteristiche fisiche importanti" ha detto Raffaele Palladino in conferenza stampa post-Juventus, match durante il quale l'interista in prestito ai brianzoli è andato a segno, facendo sognare la squadra di casa seppur per pochi minuti. Poi risponde anche sull'altro ex nerazzurro, Di Gregorio.

La buona notizia del Monza è la crescita esponenziale di Di Gregorio. Dove può arrivare?

"Di Gregorio nella passata stagione è stata una sorpresa, quest'anno una conferma. Sono molto felice per lui perchè è un calciatore che si allena duramente ogni giorno e ha sempre tanta voglia di migliorarsi e di arrivare ad alti livelli. Agli allenamenti si presenta sempre per primo e sono soddisfatto della sua crescita. Arriverà a livelli altissimi, ne sono sicuro. Mi permetto di fare i complimenti anche allo staff che si prende cura dei nostri portieri che sono tutti bravi e fra di loro si vogliono bene"

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!