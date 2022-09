Cade l'Inter nel tanto atteso derby e crolla la fase difensiva di Inzaghi (5). I voti della Gazzetta dello Sport non sono teneri. De Vrij (4,5) il peggiore in campo: "Olandese dormiente. Calo di rendimento netto". Come lui anche Bastoni, mentre appena mezzo voto in più per Dumfries (ma perché???), Skriniar, Barella e Calhanoglu. Al 5,5 si fermano Handanovic ("Fa il possibile, non l'impossibile. Poteva fare di più su Giroud") e Darmian. Sufficienti Dimarco e Correa, 6,5 va a Mkhitaryan ("Saggezza a cui appoggiarsi"), Lautaro e Brozovic. Migliore in campo Dzeko (6,5): "Rialza i suoi compagni, ha uno spirito da guerriero".