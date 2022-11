Fioccano insufficienze nelle pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport per gli interisti usciti sconfitti dall'Allianz Stadium contro la Juve. A partire da Simone Inzaghi che si becca un 5: "Non sarà decisiva per il campionato come dice lui, ma ritrovarsi a -11 dal Napoli è peccato grave. Sostituzioni che fanno ancora discutere: non è una novità".