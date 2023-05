Stagione incredibile quella dell'Inter fino a questo momento in Champions League che dopo aver battuto il Benfica ai quarti, vola in semifinale dove trova per la quinta volta nella storia i cugini del Milan. A presentare l'appuntamento più sentito della stagione e non solo è il solito André Onana che a Inter TV si esprime così: "Personalmente arrivo molto bene alla partita, la squadra ancora meglio. Ci siamo allenati tanto, è un onore allenarsi con questo gruppo. Arriviamo a questa partita in un gran momento, sono molto fiducioso”.

Queste gare danno uno stimolo particolare?

"Sì, sono partite molto importanti e le motivazioni sono extra, come dico sempre. Nella storia si ricorda chi ha vinto, sappiamo l’importanza di questa qualificazione, siamo molto contenti per questa partita e la aspettavamo tanto".

"La verità è che non mi preoccupo del Milan ma dell’Inter. Ci siamo allenati bene, mi aspetto una grande gara, ci siamo allenati benissimo, siamo preparati e pronti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!