Correva l'estate del lontano 2002 quando Alessandro Nesta lasciò la Lazio per trasferirsi al Milan, dove rimase fino al 2012. In quel periodo, però, uno dei più forti difensori della storia del calcio è stato vicino anche all'approdo all'Inter. A confermarlo è l'attuale allenatore del Monza, intervistato da Amazon Prime Video per il programma 'Fenomeni': "Sapevo che quello era il mio ultimo anno con la Lazio, erano otto mesi che non prendevamo lo stipendio: eravamo a pezzi, il club da un punto di vista finanziario aveva tanti debiti. Io venivo dal settore giovanile e se mi avessero venduto sarebbe stata una plusvalenza. È stato un anno difficile: all'inizio pensavo all'Inter, avevano parlato col club nerazzurro per mandarmi lì, l'anno prima avevo detto di no al Real Madrid".

"Purtroppo sono andato via male, è una cosa che mi è dispiaciuta molto - aggiunge Nesta in un altro passaggio dell'intervista -. Probabilmente sarei rimasto tutta la vita alla Lazio, purtroppo c'è stato il tracollo. Non mi sarei mai immaginato una vita lontana dalla Lazio. Lasciare la Lazio è stato un trauma, nei primi mesi è stato durissimo, io non sarei mai voluto andar via, la gente era molto attaccata a me. Prima di quella partita, sabato, mi hanno convocato in sede per dirmi che me ne dovevo andare, io l'ho presa male e ho avuto una brutta reazione quando ho chiesto il cambio. Mi sono pentito tanto".

