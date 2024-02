La moviola della Gazzetta dello Sport su Inter-Salernitana parte dal 3', quando c'è tanto da controllare in area granata. Non è punibile tocco di mano di Pasalidis (palla inaspettata sul braccio destro dopo il mancato controllo da parte di Lautaro) né il contrasto di Boateng su Thuram (il difensore rimane fermo). Altro check sul 3-0 nerazzurro a 41': il gol è regolare, non c’è fallo di mano di Calhanoglu ad inizio azione, il pallone gli sbatte sulla pancia. Giusto annullare il primo gol di Arnautovic, mentre al 36' s.t. non c’è rigore su Buchanan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!