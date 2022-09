All'indomani del primo ko in Champions League arrivato in casa con il Bayern Monaco, a commentare il match è l'ex presidente Massimo Moratti che all'ANSA dice: "Ho visto un Bayern Monaco molto, troppo forte e un’Inter non ancora al top a livello fisico. È un momento da superare, ma va detto che abbiamo perso contro squadre importanti, non contro le piccole. C’è ovviamente da lavorare: in campionato siamo ancora vicini alla vetta e anche in Champions League ci si può ancora rifare. Onana? È stato bravissimo nelle parate, ha avuto grande scioltezza e tranquillita’ nel suo esordio".