Prima delle partite della Nazionale contro Galles e Montenegro in UEFA Nations League, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha rilasciato un'intervista esclusiva a Hürriyet, quotidiano sportivo locale. Per il quale ha commentato le recenti nomination di Arda Güler e Kenan Yıldız per il Golden Boy e di Hakan Calhanoglu per il Pallone d'oro: "Personalmente, mi sarebbe piaciuto vederli raggiungere un tale successo. Tra questi tre, Arda forse è il giocatore che ha giocato meno tempo, ma ha fatto grandi cose quando ha giocato".

Turchia e Italia ospiteranno il Campionato Europeo di calcio UEFA 2032. È molto importante per l'amicizia turca e italiana. Cosa ne pensi?

"Questa sarà una grande organizzazione per entrambi i paesi. Mi dà una felicità speciale essere qui e sentirlo da vicino. So che entrambi i Paesi ospiteranno l'evento nel miglior modo possibile, quindi spero che potremo vivere quei giorni insieme.

Visiti molti club e vai alle partite...

"È molto importante effettuare tali visite. A volte puoi perdere i dettagli. Sono una persona a cui piace ascoltare, possiamo ritrovare davanti a noi durante queste visite i dettagli che ignoriamo. Assistendo allo stadio alle partite potrai vedere dettagli che non puoi vedere in televisione. Poiché ogni calciatore gioca in squadre diverse, gioca in sistemi con caratteristiche diverse e imparandole si adatta più rapidamente alle configurazioni lì. Diamo questo messaggio a tutti i calciatori: 'Vi seguiamo tutti da vicino, vogliamo controllare tutto fino alla fine'. La cosa più importante è farli sentire a loro agio".

