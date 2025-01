Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Supercoppa contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole.

Che difficoltà c'è a giocare contro un centrocampo così completo come quello dell'Atalanta. Il migliore insieme al vostro.

"La partita di domani sarà molto importante, l'Atalanta sta giocando molto bene, noi faremo la nostra partita, quello che dobbiamo fare per vincere la partita. Vincere la Supercoppa è importante, faremo del nostro meglio per vincere domani".

La vostra ultima sfida contro l'Atalanta è stata una vostra grande vittoria. In cosa è cambiata l'Inter?

"Parliamo di una partita giocata quattro mesi fa, siamo cambiate entrambe. Loro hanno vinto tante partite in fila e anche noi, che all'epoca non penso fossimo al top. Stiamo dimostrando un livello altissimo, quello della scorsa stagione: ci aspetta una partita difficile, speriamo di giocare come sappiamo giocare".

Negli ultimi giorni si è parlato molto della voglia di giocare di Frattesi. Lo percepite nello spogliatoio, cosa gli consigli?

"Frattesi è un grande giocatore e un grande compagno di squadra. Gli posso suggerire di continuare a lavorare al massimo, vediamo durante gli allenamenti e le partite il suo impegno. E' sulla strada giusta e otterrà la sua chance. Spetta al mister decidere se impiegarlo all'inizio o a partita in corsa, ma sono molto sicuro che aiuterà l'Inter in futuro".

Vi sentite a casa a Riyadh?

"Sì, è la terza volta che giochiamo qui a Riyadh, abbiamo vinto le due precedenti e speriamo di ripeterci. Conosciamo la forza dell'Atalanta, spero che i tifosi ci aiutino a sentirci a casa e vincere".

Senti di essere tornato al top?

"Sì, a inizio stagione non ero al massimo ma col passare delle gare sono tornato ai miei livelli. La concorrenza di Frattesi e Zielinski mi ha aiutato tanto, mi spingono a migliorare. Non devo pensare all'età, li ringrazio perché ogni giorno, sia in allenamento che in partita, mi portano a mostrare le mie qualità e a meritare il mio posto. Tutti vogliamo giocare, ma siamo qui per supportarci a vicenda a dare il massimo per vincere. Chiunque parta titolare si impegnerà, chiunque subentra aiuta i compagni a vincere".

Stai seguendo la Saudi Pro League? Ti piacerebbe giocare in Arabia in futuro?

"Sto seguendo, non troppo. Ci sono tanti miei ex compagni e amici che giocano qui. Ho un contratto con l'Inter e vedremo cosa succederà a fine stagione, ma sono contento di giocare all'Inter":