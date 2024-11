"È diventata una partita stranissima perché non abbiamo sfruttate le nostre occasioni create nel primo tempo, ma anche nel secondo", ha analizzato ieri sera a Sportmediaset Henrikh Mkhitaryan immediatamente dopo la vittoria contro il Venezia, successo arrivato con non poca fatica. Ma cosa succede alla squadra di Inzaghi che ancora una volta rischia di farsi rimontare? "Non credo sia è una cosa fisica, ma più una questione mentale. Ogni tanto molliamo, non giochiamo l’episodio fino alla fine" ha ammesso l'armeno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!