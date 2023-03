Henrikh Mkhitaryan arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare questa qualificazione ai quarti di finale: "Sapevamo che sarebbe stata durissima, voglio congratularmi coi miei compagni perché abbiamo lottato alla grande. Fino alla fine dobbiamo lottare per questo risultato, sapevamo che questa era una partita grandissima e noi facciamo del nostro meglio in queste partite. Ma dobbiamo anche vincere contro le squadre con le quali abbiamo l'obbligo di farlo, spero che questa qualificazione ci dia la spinta per le prossime partite.