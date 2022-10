Chi è più forte tra Lautaro Martinez e Diego Alberto Milito ? Impossibile dare una risposta secca, secondo l'ex bomber nerazzurro Julio Cruz , chiamato da Gazzetta.it a giudicare i due argentini sulla base dei fondamentali tecnici e comportamentali. "I grandi attaccanti di epoche diverse sono complicati da paragonare. A Lautaro auguro in particolare di alzare al cielo la Champions come Diego", ha detto il Jardinero rispondendo da Buenos Aires, prima di assegnare i voti.

Sinistro.

"Milito voto 8, Lautaro voto 9. Lautaro con il sinistro tira in maniera più naturale, come con il destro. Diego era più... destro che sinistro".

Senso del gol

"Milito voto 10, Lautaro voto 9. Diego segnava anche bendato. Mai visto uno che "sentiva" la porta come lui. Era davvero pazzesco. Lautaro deve lavorare di più per fare gol perché, ma contro la Salernitana avete visto che rete che ha segnato?".

Leadership.

"Milito voto 9, Lautaro voto 9. Il Principe è arrivato all'Inter a trent'anni, con una carriera importante alle spalle; Lautaro da giovane, ma nonostante adesso abbia 25 anni, ha sempre giocato con la personalità di un veterano, vedi nelle partite contro il Liverpool e Barcellona".

Garra.

"Milito voto 8,5, Lautaro voto 10. Diego dava sempre una mano alla squadra e aiutava anche sulle palle inattive in fase di non possesso, ma Martinez non a caso è soprannominato il Toro: mi piace molto per lo spirito di sacrificio che mostra".