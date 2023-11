Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del derby contro la Salernitana parlando anche del delicato tema legato al rinnovo di Piotr Zielinski: "Le partite per il Napoli sono tutte importanti, dobbiamo riagganciarci alle zone alte e dobbiamo cercare di ripetere una stagione eccezionale come l’anno scorso. Rinnovo di Zielinski? Lui vuole rimanere e lo dimostra con i fatti, stiamo lavorando per far sì che questo avvenga. Sono fiducioso".

