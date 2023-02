Matthaus era uno dei tre stranieri che l'Inter, come ogni squadra italiana, poteva tesserare in quegli anni assieme ai connazionali Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme: "Condividere quell'esperienza con loro, due giocatori eccellenti con una mentalità enorme, è stato un privilegio. Fuori dal campo, i nostri compagni di squadra ci hanno adottato come fossimo dei loro, italiani che per caso provenivano da un'altra nazione. Abbiamo trascorso tutti molto tempo insieme, nei ristoranti e a casa degli altri. Grazie a quell'unione abbiamo avuto successo in campo. Apprezzo molto le mie medaglie vinte in Serie A e in Coppa UEFA".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!