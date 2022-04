Derby archiviato, in casa Inter è tempo di pensare alla Roma di José Mourinho, tra poco ospite in quel di San Siro, tornato finalmente al massimo della capienza già lo scorso martedì nel match di Coppa Italia contro il Milan. Un fattore determinante il Meazza pieno, come sottolinea Marco Materazzi che a qualche ora dalla gara di questo pomeriggio contro i giallorossi carica la squadra di Simone Inzaghi con un frame amarcord di un Inter-Roma della stagione 2006-2007, match finito sfortunatamente 3-1 a favore degli ospiti ma durante il quale proprio il 23 interista segnò l'unica marcatura per i nerazzurri. "San Siro pieno fa paura. Forza ragazzi" si legge nella didascalia al video pubblicato su Instagram da Matrix.