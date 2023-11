Direttamente dal prato della Red Bull Arena di Salisburgo, dove alle 21 l'Inter scende in campo per strappare matematicamente il pass per gli ottavi di finale della Champions 2023-24, Beppe Marotta si è soffermato con i colleghi di Sky Sport per raccontare le sensazioni dell'immediato pre-gara e non solo. Le parole dell'ad nerazzurro, che parte dai numeri raccolti dalla squadra in questo avvio di stagione: "Sicuramente i numeri aiutano a fare un'analisi più attenta, il gruppo ha la consapevolezza per affrontare qualsiasi ostacolo, questa è la nota più importante. L’esperienza ci ha reso più forti, siamo ottimisti".

L'importanza della qualificazione nella gestione degli impegni.

"Da una parte i grandi club devono essere abituati a gestire tanti impegni, è normale quando giochi le coppe e il campionato. Il vantaggio c'è, la qualificazione permetterebbe a Inzaghi di fare una programmazione più tranquilla e consentirebbe ai giocatori di spendere di meno. Poi però bisogna onorare ogni competizione. Sappiamo che l'avversario è difficile, non è detto che vinceremo".

La crescita di Inzaghi.

"Noi siamo molto contenti, abbiamo notato la sua crescita. E' bravo, poi ha esperienza e competenza: così si tocca il massimo. Sta acquisendo una mentalità vincente in Italia e in Europa; è ancora nella fascia dei giovani allenatori, quindi ha margini di miglioramento. E' un allenatore bravissimo, siamo fieri e orgogliosi di averlo con noi".

Stasera si rischia di soffrire come con la Real Sociedad per i troppi cambi di formazione?

"Il Salisburgo è una squadra giovanem, dinamica e spensierata, un avversario non facile. Ma io sono ottimista. Se fosse una gara con dispendio di emozioni ma vincente, la accetterei".

